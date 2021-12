Prosus investeert in educatieplatform Platzi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft samen met Foundation Capital, YCombinator, 500 Startups en andere partijen in het educatieplatform Platzi geïnvesteerd. Dit maakte de investeerder met een notering aan het Damrak maandagavond bekend. Prosus leidde de investeringsronde van in totaal 60 miljoen dollar. Platzi biedt onder meer duizenden cursussen in Spaans en Portugees aan. Inmiddels zijn er meer dan 2,5 miljoen studenten aangesloten bij het platform. Platzi heeft meer dan 200 werknemers en kantoren in Mexico City, Bogota en San Francisco. Het platform wil de nieuwe financiering gebruiken om verder te groeien. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.