Update: Amerikaanse toezichthouder start onderzoek naar Lucid

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission is een onderzoek gestart naar Lucid Motors. Dit maakte de fabrikant van elektrische auto's maandag bekend. Lucid is door de SEC gevraagd om bepaalde documenten aan te leveren gerelateerd aan de fusie met SPAC Churchill Capital, die de autofabrikant naar de beurs bracht. Lucid zegt volledig mee te werken aan het onderzoek van de SEC. Het aandeel verloor maandag wel 14,2 procent aan beurswaarde en daalde tot het laagste niveau in een maand. Desondanks won het aandeel al meer dan 107 procent in de afgelopen drie maanden. Lucid is een concurrent van onder meer Tesla. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

