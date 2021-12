Uber krijgt in VK nul op het rekest - media

Waarschijnlijk deze week gaat UBER NL volgen, het hele traject is juridisch doorlopen.

Morgen de aankondiging, komende vrijdag ingaand, ze kunnen er schijt aan hebben maar het is nu een Europees dingetje geworden.



Vorige week Belgie, vandaag het VK(niet EU), morgen NL, vanaf volgende week land voor land afstrepen.



Het hele GIG gebeuren gaat ten einde komen, in de hele wereld, ook de VS, het waren geweldige jaren met enorme groei maar nooit waarneembare netto winst waargenomen ondanks de zeer hoge inhoudingen/fees(tot >30%)



Het ontbreken van een inzittende verzekering in ons landje was financieel nooit een probleem, ze kochten het gewoon steeds zelf af, ook een soort van verzekering natuurlijk, dat zouden wel meer bedrijven willen doen!