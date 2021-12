Amerikaans defensiecontract voor Arcadis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft samen met 11 andere bedrijven een contract van het Amerikaanse leger ter waarde van 1,14 miljard dollar toegekend gekregen. Dit maakte Arcadis maandagmiddag bekend. De groep bedrijven gaat het Amerikaanse Corps of Engineers in Huntsville helpen met het opruimen van onder meer chemisch afval en munitie. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar, maar kan nog een keer met 3 jaar en een keer met 2 jaar worden verlengd. Arcadis werkt al meer dan 10 jaar samen met dit onderdeel van het Amerikaanse leger. Bron: ABM Financial News

