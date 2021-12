Nasdaq opent vermoedelijk lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt maandag verdeeld van start te gaan. De Nasdaq opent vermoedelijk een half procent lager, maar voor de Dow en de breder samengestelde S&P 500 index wijzen de futures wel op een kleine openingswinst. De lagere opening van de Nasdaq houdt volgens beursexperts verband met de angst voor een snellere tapering door de Federal Reserve. Dit zal voor een hogere rente zorgen en daarmee voor druk op de waarderingen van met name techaandelen. De angst voor de nieuwe omikron-variant neemt af, nu er steeds meer signalen zijn dat het wel eens om een milde variant kan gaan. De euro/dollar handelt op 1,1294 en olie wordt circa 3 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 1,395 procent. De cryptomarkten gingen van vrijdag op zaterdag stevig onderuit, en na een licht herstel lijken de belangrijkste cryptomunten nu weer te dalen. Bitcoin noteert op 47.479 dollar en ethereum op 3.971 dollar. Bedrijfsnieuws De bedrijfsagenda is vandaag leeg. Woensdag zijn er nog cijfers van Campbell Soup en meme-stock GameStop. Donderdag is het de beurt aan Oracle en nabeurs letten beleggers op de cijfers van Broadcom. Alibaba kondigde een reorganisatie aan en presenteerde een nieuwe CFO. In Hongkong daalde het aandeel 5,6 procent. Slotstanden De S&P 500 daalde vrijdag 0,8 procent op een slot van 4.538,43 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent tot 34.580,08 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent in het rood bij een slotstand van 15.085,47 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.