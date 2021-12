Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Aperam en ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft maandag de koersdoel voor Aperam en ArcelorMittal verlaagd, maar handhaafde Mittal wel op de favorietenlijst. Voor ArcelorMittal ging het koersdoel van 42,00 naar 41,00 euro, met herhaling van het koopadvies. Voor Aperam werd het koersdoel verlaagd van 52,00 naar 47,00 euro met een onveranderd Houden advies. "We blijven positief gestemd over de staalsector in 2022", zei analist Alan Spence. De balansen van de staalbedrijven waren in tien jaar niet zo goed, vindt hij. De marge zijn goed en het werkkapitaal heeft de wind in de rug. "We voorzien in 2022 een recordjaar voor de vrije kasstroom." Die sterke kasstroom zullen Aperam en Mittal gebruiken om eigen aandelen in de kopen, denkt Spence. Jefferies prefereert Acerinox boven Aperam. Het aandeel ArcelorMittal stijgt maandag 1,1 procent naar 24,83 euro en Aperam wint 0,7 procent op 43,00 euro. Bron: ABM Financial News

