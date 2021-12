AEX in het groen, maar Just Eat Takeaway hard onderuit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX noteerde rond de klok van half elf 0,3 procent hoger op 774,27 punten. De agenda voor vandaag is leeg. Wel kwam er voorbeurs al een tegenvaller uit Duitsland. Daar bleken de fabrieksorders in oktober met bijna 7 procent gedaald, terwijl economen op een plus van een half procent hadden gerekend. De binnenlandse orders stegen nog wel, maar uit het buitenland zakte de vraag stevig in. "Dit oogt niet goed voor de middellang termijn", meent econoom Carsten Brzeski van ING. De euro/dollar handelde op 1,1292. Olie werd circa 3 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield aan de leiding met een koerswinst van 2,6 procent. Royal Dutch Shell en Heineken wonnen 1,9 procent. ArcelorMittal steeg 1,8 procent na een herhaling van het koopadvies door Jefferies, hoewel het koersdoel wel met een euro daalde naar 41,00 euro. De halfgeleiders hadden het lastig. ASML, ASMI en Besi daalden 1 tot 1,5 procent. Just Eat Takeaway verloor meer dan 5 procent na een negatief rapport van Bernstein. De daling van de techaandelen is volgens investment manager Simon Wiersma van ING een teken dat beleggers bang zijn voor een versnelde tapring van de Federal Reserve, en niet uit angst voor de omikron-variant, omdat IT- en 'thuisblijfaandelen' juist van die coronavrees zouden moeten profiteren. Een snellere tapering zal voor hogere rentes zorgen, en daarmee volgens Wiersma voor lagere waarderingen. In de AMX ging Intertrust aan de leiding met een koerswinst van 6,3 procent, nadat het trustkantoor een akkoord bereikte met CSC over een overname voor 20,00 euro per aandeel. Degroof Petercam en KBC Securities pasten hun koersdoelen aan in lijn met het overnamebod. Het bod van CSC oogt volgens Degroof "fair". De bank sluit een hoger bod van een andere partij in de komende maanden niet uit. Dit bod zal waarschijnlijk 10 procent hoger zijn dan het bod van CSC, wat een koopaanbeveling volgens Degroof niet langer rechtvaardigt. Eurocommercial Properties steeg 1,5 procent en JDE Peet's 1,6 procent. Basic-Fit en Alfen leverden 1,0 en 1,4 procent in. Bij de smallcaps deed vastgoed het eveneens goed. Wereldhave steeg 2,0 procent en BAM 2,1 procent, maar CM.com verloor 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

