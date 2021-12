Analisten zetten koersdoel Intertrust op 20 euro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Analisten van Degroof Petercam en KBC Securities hebben hun koersdoel voor Intertrust aangepast naar 20,00 euro, nadat het trustkantoor een akkoord bereikte met CSC over een overname voor 20,00 euro per aandeel. Degroof verlaagde het koersdoel van 22,00 naar 20,00 euro met een adviesverlaging van Kopen naar Houden. KBC Securities verlaagde het koersdoel eveneens van 22,00 naar 20,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Analist Michael Roeg van Degroof benadrukt dat het bestuur en de RvC van Intertrust volledig achter de overname door CSC staan en merkt op dat de andere bieder zijn bod van 22,00 euro per aandeel niet bevestigde en ook de financiering niet op orde had. Dat laatste zegt CSC wel te hebben. Het bod van CSC oogt volgens Roeg "fair". De analist sluit een hoger bod van een andere partij in de komende maanden niet uit. Dit bod zal waarschijnlijk 10 procent hoger zijn dan het bod van CSC, wat een koopaanbeveling volgens Roeg niet langer rechtvaardigt. Het aandeel Intertrust stijgt maandag 6,7 procent naar 19,56 euro. Bron: ABM Financial News

