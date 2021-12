Alibaba presenteert nieuwe CFO, herschikt e-commerce Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft maandag een nieuwe financiële topman gepresenteerd en kondigde tegelijk een reorganisatie aan van zijn e-commerce activiteiten. Toby Xu zal per 1 april volgend jaar Maggie Wu opvolgen. Wu is sinds 2013 CFO bij de techgigant en mede-verantwoordelijk voor drie beursnoteringen van Alibaba. Wu blijft wel deel uitmaken van de board. Afgelopen vrijdag kondigde de Chinese taxidienst Didi nog onder druk van de Chinese autoriteiten aan dat het zijn beursnotering in New York al na zes maanden weer zal opheffen. Alibaba meldde ook dat het zijn e-commerce-activiteiten gaat reorganiseren en twee divisies gaat vormen, één gericht op China en één internationaal. Bron: ABM Financial News

