AEX start vermoedelijk hoger aan handelsweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,8 procent.

Afgelopen week was de volatiliteit op het Damrak hoog, waarbij er vooral op individueel fondsniveau grote uitslagen te noteren vielen. Op weekbasis koerste de AEX index 1,2 procent lager naar 781,63 punten.

De nieuwste coronavariant, omikron, en tekenen dat de Amerikaanse Federal Reserve vaart wil maken met taperen, leidden afgelopen week tot flinke onzekerheid op de internationale effectenbeurzen. De VIX, een maatstaf van de volatiliteit van de Amerikaanse aandelenindex S&P500, noteerde vrijdag op het hoogste niveau sinds februari dit jaar.

Vrijdag werden beleggers bovendien geconfronteerd met een tegenstrijdig Amerikaans banenrapport. Voor de maand november werd door de markt gemiddeld een banengroei verwacht van 573.000 en een werkloosheid van 4,5 procent. Er kwamen in werkelijkheid slechts 210.000 banen bij in november, terwijl de werkloosheid wel daalde naar 4,2 procent.

"De banengroei en het werkloosheidspercentage zijn de weergave van twee verschillende enquêtes, één onder bedrijven, de tweede onder huishoudens, die niets met elkaar te maken hebben. Wat het verschil bepaalt, is moeilijk vast te stellen. Bij de banen valt wel op dat de vertraging in brede zin zichtbaar is en niet alleen wordt bepaald door de horecasector”, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

James Bullard, voorzitter van de St. Louis Fed, noemde het banenrapport vrijdag evenwel onderliggend sterk en gaf in een presentatie aan dat de Fed wat hem betreft sneller moet gaan taperen. Bullard, die in 2022 weer stemrecht heeft in het beleidscomité van de centrale bank, verwacht volgend jaar twee renteverhogingen.

Eerder vorige week waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell al dat de centrale bank zijn stimuleringsmaatregelen mogelijk sneller moet afbouwen om de hoge inflatie te bestrijden.

In oktober noteerde de Amerikaanse inflatie met 6,2 procent op jaarbasis op het hoogste niveau in ruim 30 jaar. Vrijdag wordt de inflatie in november vrijgegeven en op 15 december staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda.

Omikron wint terrein

Ondertussen blijven ook Covid-ontwikkelingen een bron van zorg voor beleggers. Dit weekend meldde Denemarken een scherpe stijging van het aantal omikron-gevallen. Het Verenigd Koninkrijk maakte daarnaast zondag melding van minstens 246 infecties met omikron. Beide landen lopen voorop in testmethodes.

In de VS stijgt het aantal coronabesmettingen daarnaast ook weer snel. Op basis van het 14-daags voortschrijdend gemiddelde was zondag sprake van een stijging van 19 procent naar 109.822 gevallen. De verwachting is ook dat de viering van Thanksgiving op 25 november nu in de statistieken naar voren zal komen. Beleggers vrezen strengere maatregelen.

Technologie in Azië weer onder druk

In Azië blijven de meeste aandelenbeurzen vanochtend dichtbij huis, met uitzondering van de Hang Seng index in Hongkong die 1,3 procent verliest. Net als vrijdag wegen technologie aandelen zwaar op de koersvorming in de nasleep van de aankondiging van taxidienst Didi van vrijdag dat het zijn Amerikaanse beursnotering zal opheffen.

Alibaba en Tencent verliezen respectievelijk 5 en 3 procent.

De Amerikaanse olie-future zit met een stijging van 2,5 procent vanochtend in de Aziatische handel juist flink in de lift. Afgelopen week koerste de future op weekbasis nog bijna 3 procent lager op een slot van 66,25 dollar per vat.

De macro-economische agenda is traditioneel op maandag zeer karig gevuld. Wel bleken de Duitse fabrieksorders in oktober tegen de verwachting in gedaald. En de daling was met bijna 7 procent op maandbasis ook nog eens heel fors.

Bedrijfsnieuws

Intertrust bereikte een akkoord met CSC over een overname voor 20,00 euro per aandeel Intertrust. Het Amerikaanse CSC Global levert al compliance en juridische diensten in onder meer Amerika en Europa. Het bestuur van Intertrust adviseert aandeelhouders om voor het bod te stemmen. Ook toezichthouders zullen nog akkoord moeten gaan met de overnameplannen.

NSI kocht een kantoorpand op het Leiden Bio Science Park ter waarde van 21 miljoen euro. De transactie levert volgens NSI een bruto aanvangsrendement op van 6,3 procent.

Jefferies verlaagde het koersdoel voor Aperam van 52,00 euro naar 47,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Voor ArcelorMittal ging het koersdoel met 1 euro omlaag naar 41,00 euro, maar het koopadvies blijft van kracht.

Galapagos kondigde een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten. Er werden 22.600 nieuwe aandelen uitgegeven, hetgeen leidde tot een kapitaalverhoging van 578.700 euro. Eén lid van de directieraad heeft 5.000 inschrijvingsrechten uitgeoefend.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 0,8 procent op een slot van 4.538,43 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent tot 34.580,08 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent in het rood bij een slotstand van 15.085,47 punten.