Intertrust bereikt akkoord met CSC over overname

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust heeft een akkoord bereikt met CSC over een overname voor 20,00 euro per aandeel Intertrust. Dit maakte het trustkantoor maandag voorbeurs bekend. Het Amerikaanse CSC Global levert al compliance en juridische diensten in onder meer Amerika en Europa. Het bestuur van Intertrust adviseert aandeelhouders om voor het bod te stemmen. Ook toezichthouders zullen nog akkoord moeten gaan met de overnameplannen. Op 12 november kondigde Intertrust nog aan dat het exclusieve gesprekken voerde met CVC, dat 18,00 euro per aandeel over had voor Intertrust. Daarna meldde Intertrust echter dat er meer geïnteresseerde partijen zijn en dat zij tot 22 euro per aandeel zouden willen betalen. CVC haakte vervolgens af. Volgens bronnen was naast CSC Global ook Apex een gegadigde om Intertrust over te nemen. Het bod van CSC waardeert Intertrust op 1,8 miljard euro. De financiering is volgens de koper al rond. Het aandeel Intertrust sloot vrijdag op de Amsterdamse beurs op 18,34 euro. Het hoofdkantoor van Intertrust blijft ook na de overname in Amsterdam. Bron: ABM Financial News

