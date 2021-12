NSI koopt kantoorpand Leiden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft kantoorpand op het Leiden Bio Science Park ter waarde van 21 miljoen euro gekocht. Dit maakte NSI zondagavond bekend. De transactie levert volgens NSI een bruto initieel rendement op van 6,3 procent. Het gaat volgens NSI om een modern pand van 6.234 vierkante meter en 140 parkeerplaatsen, volledig verhuurd aan Airbus Defense and Space voor een resterende contractperiode van iets meer dan 3 jaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.