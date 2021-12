Evergrande krijgt hulp Chinese overheid - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande Group heeft de hulp ingeroepen van de Chinese overheid en ook gekregen. Volgens staatmediabedrijf Xinhua is er dit weekend een gesprek geweest tussen een provinciale overheid en de voorzitter van Evergrande en is besloten dat een werkgroep naar het bedrijf wordt gestuurd. Het gesprek vond plaats nadat Evergrande de beurs van Hongkong heeft laten weten dat het mogelijk niet aan zijn financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Volgens Xinhua zeggen de Chinese autoriteiten dat er weinig besmettingsgevaar is. Bron: ABM Financial News

