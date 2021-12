Enig herstel op cryptomarkten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De cryptomarkten laten na de klappen op zaterdag met prijsdalingen met dubbele cijfers, zondag weer wat herstel zoen. Dit blijkt uit data van Coinmarketcap. Van vrijdag op zaterdag daalden vrijwel alle cryptomunten. Bitcoin schoot terug tot onder de 47.000 dollar en ethereum kostte minder dan 4.000 dollar. Inmiddels is bitcoin weer een paar procent opgeveerd en kost 49.046 dollar. Ethereum herstelde met meer dan 6 procent tot 4.182 dollar. Dogecoin en Shiba Inu, die zaterdag relatief hard werden geraakt, herstellen zondag met 3 tot 4 procent. Handelaar Jan Robbert Schutte van CryptoAcademy denkt dat de onzekerheid die de nieuwste coronavariant, omikron, met zich meebrengt voor de prijsval zorgde. "Een typisch risk-off" en dan nemen mensen als eerste afscheid van hun meest speculatieve beleggingen, en dat zijn de crypto's. Een andere factor is dat de centrale banken, en dan vooral de Amerikaanse Federal Reserve, de geldkraan dichtdraaien. Schutte merkt verder op dat de cryptomarkt inmiddels wel 3.000 miljard dollar waard is. Dat was begin dit jaar circa 700 miljard. In dat licht bezien is de terugval van vrijdag normaal, vindt hij. "De markt wordt volwassen" en binnen die markt blijven bitcoin en ethereum volgens hem het meest veilig. Dat de bewegingen zoals die van zaterdag zo stevig zijn, schrijft Schutte toe aan 'leverage'. Veel handelaren werken in de cryptomarkt volgens de handelaar met hefbomen, en die zorgen dat bewegingen, zowel naar boven als naar beneden, worden uitvergroot. Bron: ABM Financial News

