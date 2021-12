Stevige klappen op cryptomarkten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De cryptomarkten staan zaterdag stevig onder druk. Dit blijkt uit data van Coinmarketcap. Vrijwel alle cryptomunten dalen. Bitcoin daalt meer dan 17 procent tot onder de 47.000 dollar en ethereum verliest bijna 16 procent op 3.845 dollar. Ook andere munten, zoals Dogecoin en Shiba Inu, zitten in een daling met verliezen van respectievelijk 24,1 en 16,9 procent. XRP daalt zelfs met een kwart. Opvallend is dat Tether 0,11 procent stijgt, naar 1,00 dollar. Bron: ABM Financial News

