Olieprijs daalt licht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gedaald. Bij een settlement van 66,26 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper. Op weekbasis daalde de WTI-olieprijs bijna 3 procent, nadat vorige week al meer dan 10 procent verloren ging. Beleggers zijn bezorgd over de impact van de omikron-variant van het coronavirus op de vraag naar olie. Ondertussen wachten de OPEC en zijn bondgenoten af. OPEC+ besloot donderdag dat de productie in januari conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag wordt verhoogd, ondanks de zorgen over de mogelijke impact van de omikron-variant. Het besluit was tegen de marktverwachting in, volgens senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. Analisten van Commerzbank wijzen erop dat de OPEC en zijn bondgenoten snel kunnen ingrijpen. OPEC+ blijft namelijk in zitting, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de pandemie. Zo houden ze de markt nauwlettend in de gaten om onmiddellijke aanpassingen te doen indien nodig, zei de groep donderdag in een persbericht. "Daarmee doelen ze ongetwijfeld op een verzwakking in de vraag naar olie door de nieuwe coronavariant en een verdere daling van de olieprijs. Met andere woorden: de OPEC komt mogelijk dit jaar opnieuw bijeen wanneer de situatie daar om vraagt", aldus Commerzbank. De volgende maandelijkse OPEC+ bijeenkomst staat formeel gepland op 4 januari 2022. Bron: ABM Financial News

