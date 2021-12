Europese beurzen lager richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager gesloten. De Stoxx Europe 600 index eindigde 0,6 procent lager op 462,77 punten, de Duitse DAX verloor ook 0,6 procent tot 15.169,98 punten, de Franse CAC 40 leverde 0,4 procent in op 6.765,52 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent in het rood op 7.122,32 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het afgelopen week een achtbaanrit voor de markten in Europa, waarbij de DAX en FTSE 100 beide het laagste punt in drie maanden aantikten.

Veel aandacht ging vrijdag uit naar het toonaangevende banenrapport uit de Verenigde Staten. Voor de maand november werd door de markt gemiddeld een banengroei verwacht van 573.000 en een werkloosheid van 4,5 procent. Er kwamen in werkelijkheid slechts 210.000 banen bij, terwijl de werkloosheid daalde naar 4,2 procent.

Hewson noemde het banenrapport "een allegaartje", maar lang niet zo teleurstellend als de krantenkoppen suggereerden.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone is gestegen van 54,6 in oktober naar 55,9 in november. De voorlopige indicatie wees in november op 56,6.

Econoom Chris Williamson van Markit denkt dat de groeiversnelling van korte duur zal zijn, vooral nu de zorgen over de nieuwe coronavariant toenemen. De econoom maakt zich vooral zorgen over Duitsland en Frankrijk. En de inflatierisico's zijn juist groter geworden, voegde hij toe, nu de aanvoerketen vermoedelijk nog verder verstoord zal raken.

De euro/dollar handelde licht lager op 1,1299. Ima Sammani van Monex Europe wees op een toespraak van voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, die opnieuw benadrukte dat de kans op een renteverhoging door de ECB in 2022 klein is.

"Markten letten deze week ook op nieuws rond de omikron-variant, maar terwijl de dagen verstreken en er geen groot nieuws kwam, zijn de bewegingen op de valutamarkten ook minder heftig geworden", aldus Sammani.

De WTI-olieprijs steeg vrijdag ruim 2 procent, nadat OPEC+ donderdag besloot om de huidige afspraak over maandelijkse productieverhogingen te handhaven.

Bedrijfsnieuws

Dassault Aviation heeft een contract met de Verenigde Arabische Emiraten getekend voor de levering van 80 Rafale F4 vliegtuigen. Er werden geen financiële details gemeld. Het aandeel steeg 6,5 procent.

Allianz heeft de pay out-ratio voor zijn dividendbeleid gehandhaafd op 50 procent, maar wil jaarlijks het dividend met minimaal 5 procent verhogen. Het aandeel steeg 0,6 procent.

In Frankfurt deden ook vastgoedfonds Vonovia en nutsbedrijf RWE goede zaken, met plussen van 1 tot 1,5 procent. Delivery Hero was de gebeten hond en leverde als hekkensluiter in de DAX ruim 4,5 procent in. In Amsterdam verloor Just Eat Takeaway 4,3 procent en het in Londen genoteerde Deliveroo werd zelfs 8,0 procent goedkoper.

In Parijs voerden Veolia Environnement en Eurofins Scientific de CAC 40 aan, met plussen van 1,5 procent. Airbus en Safran leverden 2,5 tot 3,5 procent in.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk lager. De Nasdaq daalde zelfs 2,5 procent.