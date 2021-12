Rood slot voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten. De AEX daalde 0,8 procent naar 772,22 punten. Op weekbasis verliest de hoofdindex ruim een procent.

De markt lette vooral op het Amerikaanse banenrapport. En dat bleek een flinke tegenvaller.

Afgelopen maand was sprake van een banengroei van 210.000. De markt had echter een stijging met 573.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam in november uit op 4,2 procent. In oktober was de werkloosheid nog 4,6 procent. De verwachting van economen voor november lag op een daling naar 4,5 procent.

De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,08 dollar naar 31,03 dollar. Op jaarbasis was dit een stijging van 4,8 procent.

Met dit tegenvallende rapport is volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade "agressieve tapering" door de Federal Reserve van tafel.

Niet iedereen deelt die mening. James Bullard van de St. Louis Fed, die volgend jaar stemrecht heeft in het beleidscomité van de Federal Reserve, noemde het banenrapport redelijk sterk. Bullard gaf daarnaast aan dat wat hem betreft het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma in maart al kan zijn afgerond. Verder mikt de centraal bankier nog altijd op twee renteverhogingen in 2022.

Eerder deze week zei Fed-voorzitter Jerome Powell ook al dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk sneller de geldkraan moet dichtdraaien om de hoge inflatie te bestrijden.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 1,389 procent.

Verder was er op macro-economisch aandacht voor de inkoopmanagers in de dienstensector. In de eurozone versnelde volgens Markit de groei, hoewel iets minder sterk dan voorzien. Datzelfde Markit berekende voor de Amerikaanse dienstensector een groeivertraging, maar cijfers van ISM lieten juist een stevige groeiversnelling zien. ISM wordt doorgaans hoger aangeslagen dan Markit.

De euro/dollar handelde licht lager op 1,1299. Ima Sammani van Monex Europe wees op een toespraak van voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, die opnieuw benadrukte dat de kans op een renteverhoging door de ECB in 2022 klein is.

"Markten letten deze week ook op nieuws rond de omikron-variant, maar terwijl de dagen verstreken en er geen groot nieuws kwam, zijn de bewegingen op de valutamarkten ook minder heftig", aldus Sammani.

De WTI-olieprijs steeg vrijdag 2,5 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX ging AkzoNobel aan de leiding met een koerswinst van 2,5 procent. Shell volgde op gepaste afstand met een winst van 0,6 procent. Naast de hogere olieprijs profiteerde Shell van een koersdoelverhoging van Deutsche Bank.

Verder won DSM 0,4 procent, maar verloor Prosus 2,8 procent en Philips 2,9 procent. Just Eat Takeaway daalde 4,3 procent.

De Chinese taxidienst Didi maakte vanochtend bekend al na 6 maanden zijn beursnotering in New York op te heffen. De Chinese autoriteiten willen naar verluidt niet dat gevoelige data in buitenlandse handen kunnen vallen. Aandelen die een vergelijkbaar lot kunnen treffen, zoals Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, sloten vanochtend in Hongkong lager. Tencent verloor meer dan 2 procent.

In de AMX wisten alleen Grandvision en JDE Peet’s in het groen te sluiten. Vopak en InPost verloren circa 4 procent en Aalberts daalde zelfs 6,0 procent, nadat Morgan Stanley het aandeel van de kooplijst haalde.

Bij de smallcaps ging ForFarmers aan de leiding met een koersstijging van 1,4 procent. Lucas Bols won 1,3 procent. Sligro en Avantium daalden circa 4 procent.

Beursnieuweling Onward Medical steeg 4,9 procent. Deze week ontving het bedrijf fanmail van een aantal analisten.

Tussenstand Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak leverden de Amerikaanse beurzen in. Met name de Nasdaq stond flink onder druk en verloor ruim 2 procent.