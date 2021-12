Fed-bestuurder Bullard wil sneller taperen

(ABM FN-Dow Jones) Als het aan voorzitter James Bullard van de St. Louis Fed ligt, dan zal de Federal Reserve sneller zijn maandelijkse obligatie-opkoopprogramma afbouwen. Dit zei de centraal bankier vrijdag in een presentatie.

Bullard zei dat een sterk herstel en een stijgende inflatie betekenen dat het tijd is voor de centrale bank om de noodstimulansen uit de economie terug te trekken.

Het Amerikaanse bruto binnenlands product "is de pre-pandemische piek al gepasseerd en zal naar verwachting aanzienlijk stijgen" en "veel arbeidsmarktindicatoren wijzen op zeer krappe arbeidsmarktomstandigheden", terwijl "de Amerikaanse inflatie in 2021 aanzienlijk aan de bovenkant heeft verrast", aldus Bullard, die in 2022 weer stemrecht heeft in het beleidscomité van de Fed.

Deze economische ontwikkelingen suggereren "per saldo dat het Federal Open Market Committee de versoepeling van het monetair beleid moet schrappen."

Hoewel Bullard in zijn presentatie niet op details inging, zei hij dat "het FOMC tijdens komende vergaderingen zou kunnen overwegen om de monetaire accommodatie in een hoger tempo af te bouwen." Als het aan Bullard ligt, is dat proces in maart afgerond.

Bullard zei vrijdag verder dat "het te vroeg is om een zinvolle beoordeling te geven van de impact van de omikron-variant op de volksgezondheidssituatie of de economie in de VS."

De voorzitter van de St. Louis Fed verwacht in 2022 nog altijd twee renteverhogingen. Het vrijdag verschenen banenrapport, dat ver onder de verwachting uitkwam, noemde Bullard onderliggend wel sterk. Hoewel de banengroei van 210.000 duidelijk achterbleef bij de verwachtingen, bleek de werkloosheid met 4,2 procent harder gedaald dan verwacht.