Amerikaanse fabrieksorders stijgen opnieuw

(ABM FN-Dow Jones) Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in oktober gestegen, en sterker dan in de voorgaande maand. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid.

De fabrieksorders stegen met 1,0 procent op maandbasis, na een plus van 0,5 procent in september. Eerder werd voor september nog een plus van 0,2 procent gemeld. De toename in oktober was ook veel beter dan de stijging van 0,4 procent die was verwacht.

Inmiddels stegen de nieuwe orders in de afgelopen 18 maanden maar liefst 17 keer.

Exclusief defensie was er in oktober sprake van een stijging van 1,6 procent. En zonder transport was er ook een toename met 1,6 procent.