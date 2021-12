'Banengroei en werkloosheid VS lopen uit de pas'

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in november valt tegen en lijkt te duiden op een vertraging in de Amerikaanse arbeidsmarkt, terwijl de werkloosheid juist sterk meeviel. "De banengroei en het werkloosheidspercentage zijn de weergave van twee verschillende enquêtes, één onder bedrijven, de tweede onder huishoudens, die niets met elkaar te maken hebben. Wat het verschil bepaalt, is moeilijk vast te stellen. Bij de banen valt wel op dat de vertraging in brede zin zichtbaar is en niet alleen wordt bepaald door de horecasector", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegenover ABM Financial News.

Er kwamen in november 210.000 banen bij, wat veel minder was dan de 573.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid daalde echter van 4,6 naar 4,2 procent.

Marey sluit niet uit dat dit rapport voor de Federal Reserve bij het rentebeleid enkele hoofdbrekens met zich meebrengt. "Gezien de inflatie zou dit rapport nu nog geen verschil moeten maken, maar het zal voor de mild gestemde monetaire beleidsmakers van de Fed voldoende aanleiding zijn aan te sturen op bedachtzaamheid bij tapering, het tempo waarin en het rentebeleid", aldus Marey.

De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport stabiel op 1,1296 dollar.