Rode opening Wall Street in afwachting van banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street maakt zich, na een sterke rally op donderdagavond, op voor een lagere opening op vrijdag, in afwachting van een nieuw banenrapport.

Rond lunchtijd wijzen de futures op kleine verliezen.

"De banencijfers zullen het verdere verloop van de handelsdag bepalen", aldus analist Naeem Aslam van AvaTrade. "De Fed kijkt nauwkeurig naar deze data en de kans is zeer groot dat de centrale bank hier haar beleid op aanpast."

De verwachting is dat er in november 550.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in de VS, terwijl de werkloosheid mogelijk is gedaald van 4,6 naar 4,5 procent en de uurlonen met 5 procent stegen. Een maand eerder kwamen er nog 531.000 banen bij.

Naast het banenrapport kan de markt reageren op twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector. Ook staan de fabrieksorders in oktober op de rol.

Verder zal de markt berichtgeving over de omikron-variant van het coronavirus nauwlettend in de gaten houden. Valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO benadrukte vrijdag tegenover ABM Financial News de "relatieve nervositeit rondom de omikron-variant. Als het nieuws daarover in positieve of negatieve zin een wending krijgt, verwachten wij koersmutaties", aldus Boele.

De euro/dollar handelde op 1,1309. De tienjaarsrente daalde naar 1,429 procent en olie werd 2,5 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

CEO Elon Musk van Tesla heeft nog eens voor 1 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht, zo blijkt uit documenten die donderdag werden ingediend bij de Securities and Exchanges Commission. Er van uitgaande dat Musk 10 procent van zijn belang wil verkopen, zoals aangegeven op Twitter, heeft hij na de verkoop van gisteren nog circa 6,9 miljoen aandelen te gaan. Tesla opent vrijdag een half procent hoger.

Didi is gestart met de voorbereidingen om de beursnotering op Wall Street op te zeggen om een notering elders aan te vragen, vermoedelijk in Hongkong.

Het Amsterdamse betaalbedrijf Adyen heeft 403.724 aandelen uitgegeven, nadat eBay warrants heeft uitgeoefend als onderdeel van een langlopend contract. De aandelen werden uitgegeven voor 240 euro per stuk en vertegenwoordigen circa 1,25 procent van het aandelenbelang in Adyen. Daarmee is de prijs gelijk aan de pre-IPO-prijs van Adyen. Het aandeel noteert vrijdag op 2.341 euro.

Slotstanden

De S&P 500 won donderdag 1,4 procent op 4.577,10 punten, de Dow Jones index steeg 1,8 procent tot 34.639,79 punten en de Nasdaq eindigde 0,8 procent hoger bij een slotstand van 15.381,32 punten.