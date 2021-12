Europese beurzen licht lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht lager in afwachting van het belangrijke banenrapport van de Verenigde Staten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,2 procent op 464,30 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 15.156,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,2 procent met een stand van 6.785,24 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,1 procent naar 7,123,36 punten. De aandacht gaat vandaag geheel en al uit naar de banendata van de Verenigde Staten over november, waarvoor een groei wordt voorzien van 573.000 tegen 531.000 in oktober. Woensdag kwam de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector al beter uit dan verwacht, zonder een uitbundige overstijging van de prognose, maar ook nu weer met een breed draagvlak. "Let vooral ook even op de ontwikkeling in het gemiddeld uurloon", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. In Azië en Europa kwam een flink aantal inkoopmanagersindices over november naar buiten. Zonder uitzondering bleef de groei intact. De detailhandelsverkopen van de eurozone in oktober liepen op, maar met 0,2 procent iets minder dan de verwachte plus van 0,3 procent. Naast de banendata kan de markt reageren op de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector van de Verenigde Staten over november van ISM en Markit. Ook staan de fabrieksorders in oktober op de rol. Olie noteerde vrijdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,0 procent in het groen op 68, dollar, terwijl voor een januari-future Brent 71, dollar werd betaald, een stijging van 2, procent. De euro/dollar noteerde op 1,1305. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1288 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1300 op de borden.



Bedrijfsnieuws Allianz heeft de pay out-ratio voor zijn dividendbeleid gehandhaafd op 50 procent, maar wil jaarlijks het dividend met minimaal 5 procent verhogen. De koers van het aandeel noteerde 1,1 procent . Dassault Aviation heeft een contract met de Verenigde Arabische Emiraten getekend voor de levering van 80 Rafale F4 vliegtuigen. Er werden geen financiële details gemeld. Het aandeel Dassault noteerde 7,3 procent in koers. Parijs en Frankfurt kenden vooral veel gematigde koersuitslagen. In Frankfurt daalde de koers van het aandeel Continental met 3,0 procent, terwijl in Parijs het aandeel Thales 2,2 procent koerswinst bijschreef. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood. De S&P 500 won donderdag 1,4 procent op 4.577,10 punten, de Dow Jones index steeg 1,8 procent tot 34.639,79 punten en de Nasdaq eindigde 0,8 procent hoger bij een slotstand van 15.381,32 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.