'BAM boekt goede progressie'

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) De plannen van BAM zullen zorgen voor een duurzame winstgevendheid van het bouwbedrijf. Dit meent analist Christophe Beghin van zakenbank Kempen, die zijn koersdoel daarom met bijna een euro verhoogde naar 3,60 euro. De kernmarkten van BAM liggen er volgens de analist dan ook goed bij. 'Vooral woningen verkopen als warme broodjes." Maar het management onderneemt "eindelijk" ook echt actie en dat begint effect te sorteren, vindt Beghin. Hij wijst bijvoorbeeld op het succesvol desinvesteren van niet-kernactiviteiten en het verkleinen van de risico's op projecten. Na de recente kwartaalupdate, die Beghin als sterk bestempelt, verhoogde hij de taxaties voor zowel dit als volgend jaar. De analistenconsensus, vooral voor de EBITDA dit jaar, is in de ogen van Beghin te voorzichtig. Kempen heeft een koopaanbeveling op BAM. Bron: ABM Financial News

