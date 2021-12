AEX hoger van start gegaan, Shell aan kop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,7 procent hoger naar 785,10 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Royal Dutch Shell aan kop met een koerswinst van 1,7 procent. Ahold Delhaize won 1,5 procent. Alleen Prosus noteerde met een verlies van ruim 1 procent in het rood. De Chinese taxidienst Didi maakte vanochtend bekend al na 6 maanden zijn beursnotering in New York op te heffen. De Chinese autoriteiten willen naar verluidt niet dat gevoelige data in buitenlandse handen kunnen vallen. Aandelen die een vergelijkbaar lot kunnen treffen, zoals Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, noteerden vanochtend in Hongkong lager. In de AMX won Air France-KLM 1,5 procent. Aalberts verloor juist 3 procent op 53,00 euro in de nasleep van de beleggersdag op donderdag. Morgan Stanley verlaagde het advies voor Aalberts van Overwogen naar Gelijkgewogen, maar het koersdoel werd wel verhoogd, van 56,00 euro naar 58,00 euro. In de AScX won bouwer BAM 2 procent. Ajax steeg 1,7 procent. Bron: ABM Financial News

