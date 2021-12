eBay oefent warrants Adyen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft 403.724 aandelen uitgegeven, nadat eBay warrants heeft uitgeoefend als onderdeel van een langlopend contract. Dit meldde het Amsterdamse betaalbedrijf donderdag nabeurs. De aandelen werden uitgegeven voor 240 euro per stuk en vertegenwoordigen circa 1,25 procent van het aandelenbelang in Adyen. Het gaat om de eerste van in totaal vier tranches, waardoor het belang van eBay in Adyen verder kan oplopen. eBay mag onder de afspraken een vast aantal aandelen Adyen kopen. Adyen sloot donderdag 4,0 procent lager op 2.345 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.