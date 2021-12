Morgan Stanley haalt Aalberts van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft vrijdag het advies voor Aalberts verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, maar het koersdoel ging wel van 56,00 naar 58,00 euro. Aalberts ligt volgens de analisten op schema om eerder de doelstellingen voor 2022 te halen, terwijl de nieuwe doelstellingen voor 2026 realistisch ogen. Volgens Morgan Stanley biedt het bedrijfsmodel van Aalberts zicht op een duurzame groei en het bestuur heeft inmiddels een goed trackrecord opgebouwd. Desondanks ziet Morgan Stanley weinig opwaartse potentie en aanjagers voor de korte termijn. Wel verhoogden de analisten de ramingen voor de autonome groei voor de periode 2022 tot 2025 van 3,3 naar 4 procent. Ook heeft Morgan Stanley inmiddels taxaties voor 2026 afgegeven, waaronder een marge van 16,1 procent. De ramingen voor de winst per aandeel gingen voor dit jaar en de komende twee jaar met respectievelijk 1,4 tot 4,8 en 7,4 procent omhoog. Zodoende kwam de bank tot een hoger koersdoel. Het aandeel Aalberts sloot donderdag op 54,40 euro. Bron: ABM Financial News

