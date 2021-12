Fagron wil samenstelling raad van bestuur wijzigen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron wil de samenstelling van de raad van bestuur wijzigen. Dit maakte de specialist in magistrale bereidingen vrijdag voorbeurs bekend. Het voorstel betreft een uitbreiding met twee onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders en terugtreding van één van de twee aan Alychlo van Marc Coucke gelieerde niet-uitvoerende bestuurders. Fargon schuift voor de uitbreiding Vera Bakker en Neeraj Sharma naar voren. Bakker is vice-president Global Supply Chain Foods bij Unilever, Sharma CEO van SteriScience, een nichebedrijf gespecialiseerd in steriele injecteerbare producten met fabrieken in India en Europa. Met de toevoeging wil Fagron naar eigen zeggen de expertise binnen de eigen raad verder versterken. De terugtreding wordt voorgesteld om het belang dat Alychlo in Fagron heeft beter te weerspiegelen. Het voorstel van de raad van bestuur wordt op de aandeelhoudersvergadering van mei volgend jaar in stemming gebracht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.