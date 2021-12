Allianz gaat dividend jaarlijks verhogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allianz heeft de pay out-ratio voor zijn dividendbeleid gehandhaafd op 50 procent, maar wil jaarlijks het dividend met minimaal 5 procent verhogen. Dit maakte de Duitse verzekeraar in aanloop naar de beleggersdag vandaag bekend. De pay out wordt berekend over het nettoresultaat, maar wordt aangepast voor buitengewone en volatiele posten. Daarnaast wordt kapitaal overschot aangewend voor het inkopen van eigen aandelen. Bron: ABM Financial News

