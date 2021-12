Elon Musk verkoopt nog meer aandelen Tesla Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) CEO Elon Musk van Tesla heeft nog eens voor 1 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht. Dit bleek uit documenten die donderdag werden ingediend bij de Securities and Exchanges Commission. Musk oefende opties uit om 2,1 miljoen aandelen te kunnen kopen tegen een prijs van 6,24 dollar per stuk, en verkocht direct daarna meer dan 934.000 aandelen tegen een prijs van 1.058 tot 1.112 dollar. Dat leverde de topman circa 1,01 miljard dollar op. Het is de eerste keer sinds 23 november dat Musk weer aandelen Tesla verkocht. Sinds 8 november verkocht Musk al circa 10,1 miljoen aandelen Tesla voor een bedrag van in totaal 10,86 miljard dollar. Dit deed hij nadat hij volgers op Twitter had gevraagd of hij 10 procent van zijn belang in Tesla moest verkopen. Zijn volgers reageerden daar positief op. Er van uitgaande dat Musk inderdaad 10 procent van zijn belang verkoopt, heeft hij na de verkoop van gisteren nog circa 6,9 miljoen aandelen te gaan. Het aandeel Tesla sloot donderdag op 1.085 dollar. Bron: ABM Financial News

