Didi bereidt vertrek van Wall Street voor Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Didi is gestart met de voorbereidingen om de beursnotering op Wall Street op te zeggen om een notering elders aan te vragen. Dit maakte de Chinese taxidienst zelf bekend. Daarmee zwicht het bedrijf voor Chinese toezichthouders, die Didi hebben gemaand de notering in New York op te zeggen. De Chinese waakhond voor techzaken zou zich zorgen maken dat gevoelige data van Didi in handen van derden zou kunnen komen. Didi zal ervoor zorgen dat de Amerikaanse aandelen worden omgezet in vrij verhandelbare aandelen op een "internationaal erkende beurs". Volgens bronnen tegenover Bloomberg zou Didi mikken op een notering in Hongkong. Dit moet rond maart volgend jaar plaatsvinden. Didi haalde in juni dit jaar 4,4 miljard dollar op met een beursgang op de NYSE. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.