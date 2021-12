Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. De S&P 500 won 1,4 procent op 4.577,10 punten, de Dow Jones index steeg 1,8 procent tot 34.639,79 punten en de Nasdaq eindigde 0,8 procent hoger bij een slotstand van 15.381,32 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is het de vraag of de winsten duurzaam blijken of dat aandelen toch kwetsbaar blijven voor negatieve nieuwsberichten.

Beleggers maken zich zorgen over de omikron-variant en opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, dat de centrale bank mogelijk sneller moet gaan taperen om de inflatie omlaag te dringen.

"De markten hebben nog steeds te maken met de onzekerheid rond omikron en hoe groot de dreiging daarvan is", aldus vermogensbeheerder Salman Baig van Unigestion. "Sommigen zien dit wellicht als een koopkans, maar het zou me niks verbazen als de markt weer wat stoom verliest."

Op macro-economisch vlak was het donderdag rustig. De wekelijkse nieuwe steunaanvragen in de VS kwamen afgelopen week uit op 220.000, een toename van 28.000. Het aantal nieuwe aanvragen steeg daarmee minder hard dan de 240.000 die werden verwacht.

Vrijdag verschijnt het toonaangevende banenrapport. Voor de maand november wordt door de markt gemiddeld een banengroei verwacht van 573.000 en een werkloosheid van 4,5 procent.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,1300. De olieprijs steeg. Bij een settlement van 66,50 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder.

OPEC en zijn bondgenoten zullen de productie in januari conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen, ondanks de zorgen over de mogelijke impact van de omikron-variant van het coronavirus. Dit is de uitkomst van de OPEC+ vergadering die donderdag werd gehouden.

Hoewel OPEC+ niet direct ingrijpt, blijven ze wel "in zitting, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de pandemie en houden ze de markt nauwlettend in de gaten om onmiddellijke aanpassingen te doen indien nodig", zei de groep in een persbericht.

"Hiermee komt OPEC+ tegemoet aan de wens van olie-importerende landen als India, China en de VS en heeft daarmee een groter geopolitiek conflict vooralsnog vermeden", volgens senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Veel zal de komende periode afhangen van de verwachtingen ten aanzien van de vraag naar olie. "Dit zal worden bepaald door de verspreiding van het omikron-variant, en de werking van de bestaande vaccins daartegen", meent Van Cleef.

Bedrijfsnieuws

In de Dow Jones Industrial Average deden American Express, Visa en Boeing goede zaken, met plussen van 4 tot ruim 7,5 procent.

In de S&P ging supermarktketen Kroger aan de leiding na sterke kwartaalcijfers en een verbeterde outlook. Het aandeel steeg 11 procent. Aandelen in de reis- en luchtvaartsector als Carnival en Delta Air Lines wonnen ruim 9 procent.

In de Nasdaq ded Biofrontera goede zaken met een winst van 21 procent. Het biotechbedrijf kreeg een patent voor een pijnverlagende fotodynamische therapie.

Apple kampt, naast verstoringen in de aanvoerketen, nu ook met een verminderde vraag naar iPhones, schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Apple zou zijn toeleveranciers inmiddels hebben gewaarschuwd. Volgens Bloomberg verlaagde Apple de doelstelling voor de productie van de iPhone 13 met 10 miljoen exemplaren naar 90 miljoen als gevolg van een tekort aan onderdelen. Het aandeel daalde meer dan een half procent.

GM steeg ruim 5 procent. De autobouwer heeft de winstverwachtingen verhoogd, bleek woensdag tijdens een bijeenkomst van Credit Suisse. De automaker mikt voor heel dit jaar nu op een winst voor belastingen van circa 14 miljard dollar, waar eerder nog werd gemikt op de bovenkant van de bandbreedte van 11,5 tot 13,5 miljard dollar. Volgens de CFO van GM "staan alle seinen op groen".

Aandelen WeWork daalden ruim een half procent. Het bedrijf dat gedeelde kantoorplekken mogelijk maakt, meldde dat de resultaten van verschillende kwartalen opnieuw moeten worden ingediend, inclusief de meeste recente. Ook heeft het management substantiële zwaktes in de interne controlemechanismen aangetroffen.

Aandelen Nvidia stegen ruim 2 procent, ondanks dat de FTC een rechtszaak aanspant om de overname van Arm te blokkeren.