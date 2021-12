FTC wil overname Arm door Nvidia blokkeren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De U.S. Federal Trade Commission heeft donderdag een rechtszaak aangespannen om de door de Amerikaanse chipleverancier Nvidia voorgenomen overname van chipontwerpspecialist Arm voor 40 miljard dollar te blokkeren. De FTC betoogt dat de deal concurrentieverstorend is voor de chipindustrie en dat de overname Nvidia onwettige controle zou geven over computertechnologie en -ontwerpen die rivalen nodig hebben om hun eigen concurrerende chips te ontwikkelen. Als de deal zou worden toegestaan, zou het gecombineerde bedrijf technologieën van de volgende generatie kunnen onderdrukken, waaronder technologieën die worden gebruikt om datacenters en rijhulpsystemen in auto's te laten werken, volgens de FTC. Bron: ABM Financial News

