Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 66,50 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder. OPEC en zijn bondgenoten zullen de productie in januari conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen, ondanks de zorgen over de mogelijke impact van de omikron-variant van het coronavirus. Dit is de uitkomst van de OPEC+ vergadering die donderdag werd gehouden. Hoewel OPEC+ niet direct ingrijpt, blijven ze wel "in zitting, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de pandemie en houden ze de markt nauwlettend in de gaten om onmiddellijke aanpassingen te doen indien nodig", zei de groep in een persbericht. Het besluit was tegen de marktverwachting in, volgens senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. "Hiermee komt OPEC+ tegemoet aan de wens van olie-importerende landen als India, China en de VS en heeft daarmee een groter geopolitiek conflict vooralsnog vermeden", meent Van Cleef. Veel zal de komende periode afhangen van de verwachtingen ten aanzien van de vraag naar olie. "Dit zal worden bepaald door de verspreiding van het omikron-variant, en de werking van de bestaande vaccins daartegen", meent Van Cleef. Analisten van Rystad Energy berekenen dat de vraag naar olie door de omikron-variant van het coronavirus tot 2,9 miljoen vaten per dag lager kan uitkomen in het eerste kwartaal van 2022, zeker als er meer beperkingen en lockdowns komen. Bron: ABM Financial News

