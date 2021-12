Investeerders lopen weg van BuzzFeed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) BuzzFeed zal naar verwachting geen aanzienlijke bedragen ophalen met zijn aanstaande beursgang nu investeerders een groot deel van hun geld weghalen. Dit meldde The Wall Street Journal donderdag op basis van ingewijden. BuzzFeed maakte in juni zijn IPO-plannen bekend. De beursgang moet ergens in de komende dagen plaatsvinden via een fusie met 890 5th Avenue Partners Inc, een zogeheten special purpose acquisition company. Bronnen meldden echter aan de zakenkrant dat investeerders in die SPAC massaal hun geld terugtrekken, waardoor BuzzFeed mogelijk maar een fractie van de 287,5 miljoen dollar ophaalt die 890 5th Avenue Partners in kas heeft. BuzzFeed wist zelf eerder 150 miljoen dollar aan financiering veilig te stellen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.