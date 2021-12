Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager gesloten. De Stoxx Europe 600 index leverde 1,2 procent in op 465,44 punten, de Duitse DAX daalde 1,4 procent tot 15.263,11 punten, de Franse CAC 40 verloor 1,3 procent op 6.795,75 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent in het rood op 7.129,21 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets proberen beleggers meer pragmatisch te zijn over de nieuwsstroom rond de omikron variant. Volgens hem is er veel hysterie rond deze nieuwe coronavariant, maar kan de delta variant voor meer problemen zorgen.

In het bijzonder in Duitsland, waar volgens Hewson een serieuze gezondheidscrisis lijkt te ontstaan vanwege de delta variant. Duitsland wil per 1 februari volgend jaar dan ook een vaccinatieplicht instellen, werd donderdag bekend.

"Het lijkt of de Europese landen meer reactief zijn met betrekking tot Covid-nieuws en wij verwachten dan ook dat Europese aandelen gevoeliger zijn voor nieuws rond omikron en covid in het algemeen", aldus vermogensbeheerder Salman Baig van Unigestion, die de voorkeur geeft aan Amerikaanse aandelen.

De werkloosheid in de eurozone kwam in oktober uit op 7,3 procent tegen 7,4 een maand eerder. De producentenprijzen van de muntunie liepen in oktober op jaarbasis met 21,9 procent op, waar in september al een stijging van 16,1 procent was gemeld.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1317. De WTI-olieprijs daalde een half procent.

OPEC en zijn bondgenoten zullen de productie in januari conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen, ondanks de zorgen over de mogelijke impact van de omikron-variant van het coronavirus. Dit is de uitkomst van de OPEC+ vergadering die donderdag werd gehouden.

Hoewel OPEC+ niet direct ingrijpt, blijven ze wel "in zitting, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de pandemie en houden ze de markt nauwlettend in de gaten om onmiddellijke aanpassingen te doen indien nodig", zei de groep in een persbericht.

"Hiermee komt OPEC+ tegemoet aan de wens van olie-importerende landen als India, China en de VS en heeft daarmee een groter geopolitiek conflict vooralsnog vermeden", volgens senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Veel zal de komende periode afhangen van de verwachtingen ten aanzien van de vraag naar olie. "Dit zal worden bepaald door de verspreiding van het omikron variant, en de werking van de bestaande vaccins daartegen", meent Van Cleef.

Bedrijfsnieuws

Bestuurders Will Shu en Adam Miller van Deliveroo verkopen een deel van hun aandelen in de maaltijdbezorger om hun belastingen te kunnen betalen. Dit maakte Deliveroo woensdagavond bekend. Het aandeel ging ruim 9 procent lager.

Het Duitse industrieel conglomeraat Thyssenkrupp heeft voor de middellange termijn zijn doelstellingen vastgesteld in aansluiting op de lopende herstructureringen. Het bedrijf streeft op middellange termijn naar een aangepaste EBIT-marge van 4 tot 6 procent. Het aandeel daalde meer dan 2 procent.

Novartis verwacht dat de omzet op de middellange termijn blijft groeien, vooral dankzij de geneesmiddelen die nu op de markt zijn, terwijl er nog diverse nieuwe middelen voor 2026 goedgekeurd kunnen worden. Het aandeel verloor ruim een half procent.

Ryanair heeft in november fors meer passagiers vervoerd. Het aandeel steeg ruim een half procent.

In Parijs ging Danone aan kop met een plus van bijna 2 procent. ArcelorMittal volgde op afstand met een stijging van bijna een procent. Verder waren er weinig winnaars. STMicroelectronics was met een verlies van bijna 7 procent hekkensluiter in de CAC 40.

In Frankfurt deed vastgoedbedrijf Vonovia goede zaken met een plus van ruim 1,5 procent, maar waren de winsten in de DAX verder bescheiden. Onder de grootste verliezers waren Infineon, Zalando en Delivery Hero, die ruim 4 tot 7 procent verloren.

Ook in Amsterdam stonden halfgeleiders onder druk. ASMI, ASML en Besi verloren bijna 6 tot 8 procent. Halfgeleideraandelen hadden het lastig na berichtgeving dat Apple een tegenvallende vraag ziet naar zijn iPhone 13.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, met plussen voor de Dow Jones index en S&P 500 en een licht verlies voor de Nasdaq.