AEX sluit lager ondanks koerswinst Shell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager geëindigd. Bij een slot van 778,80 punten, daalde de AEX 1,5 procent, waarbij vooral techaandelen de gebeten hond waren.

Ook elders in Europa stonden de beurzen onder druk. Dat was volgens investment manager Simon Wiersma van ING deels te verklaren door een inhaaleffect, nadat Wall Street woensdag al lager sloot.

Wereldwijd zijn de markten momenteel volatiel door de zorgen over de omikron-variant en opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk sneller moet gaan taperen om de inflatie omlaag te krijgen. Dat kan weer leiden tot snellere renteverhogingen en dat is nadelig voor techaandelen.

Analisten van IG vinden de huidige volatiliteit echter "niet abnormaal".

"Vooralsnog is het december en dat is vaak een goede beursmaand." IG stelde dat de AEX sinds het jaar 2000 gemiddeld 1,6 procent rendement optekent in de maand december. "Ruim een kwart van het rendement van een gemiddeld kalenderjaar."

Vooralsnog staat de AEX in 2021 nog altijd zo'n 25 procent hoger ten opzichte van het begin van het jaar.

Op macro-economisch vlak was het donderdag vrij rustig. De producentenprijzen in de eurozone zijn in oktober met bijna 22 procent op jaarbasis gestegen, na een stijging van ruim 16 procent in september. De kerninflatie kwam uit op 8,9 procent, van 8,1 procent.

De wekelijkse nieuwe steunaanvragen in de VS bedroegen afgelopen week 220.000, een toename met 28.000. Het aantal nieuwe aanvragen steeg daarmee minder hard dan de 240.000 die werden verwacht.

Vrijdag verschijnt het toonaangevende Amerikaanse banenrapport. Voor de maand november wordt een banengroei verwacht van 573.000 en een werkloosheid van 4,5 procent.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1317. De WTI-olieprijs daalde een half procent.

OPEC en zijn bondgenoten zullen de productie in januari conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen, ondanks de zorgen over de mogelijke impact van de omikron-variant van het coronavirus. Dit is de uitkomst van de OPEC+ vergadering die donderdag werd gehouden.

Hoewel OPEC+ niet direct ingrijpt, blijven ze wel "in zitting, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de pandemie en houden ze de markt nauwlettend in de gaten om onmiddellijke aanpassingen te doen indien nodig", zei de groep in een verklaring.

"Hiermee komt OPEC+ tegemoet aan de wens van olie-importerende landen als India, China en de VS en heeft daarmee een groter geopolitiek conflict vooralsnog vermeden", volgens senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Veel zal de komende periode afhangen van de verwachtingen ten aanzien van de vraag naar olie. "Dit zal worden bepaald door de verspreiding van het omicron-variant, en de werking van de bestaande vaccins daartegen", meent Van Cleef.

Stijgers en dalers

Royal Dutch Shell ging aan kop in de AEX. Het aandeel steeg ruim 1,5 procent. Shell heeft de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhillips afgerond. De verkoop levert 9,5 miljard dollar in contanten op. Shell zal daarvan 7 miljard dollar uitkeren aan aandeelhouders. Ook Heineken en Philips wisten in het groen te blijven, met stijgingen van bijna een procent.

Techaandelen trokken de AEX duidelijk omlaag. ASMI, ASML en Besi verloren bijna 6 tot 8 procent en Just Eat Takeaway bijna 5 procent. Halfgeleideraandelen hadden het ook lastig na berichtgeving dat Apple een tegenvallende vraag ziet naar zijn iPhone 13.

In de AMX profiteerde Flow Traders van de marktvolatiliteit. Het aandeel steeg bijna een procent. JDE Peet's ging aan kop met een plus van bijna 2 procent. Galapagos was de grootste daler, met een verlies van ruim 3,5 procent.

Aalberts daalde 1,5 procent na het formuleren van nieuwe groeidoelstellingen op de beleggersdag. Toch waren analisten overwegend positief over de gepresenteerde doelstellingen.

In de AScX verloren CM.com en TomTom zo'n 4 tot 6 procent. Sligro steeg bijna 2 procent.

Het lokaal genoteerde Ebusco sloot vlak, ondanks koopadviezen van Barclays, ING en Jefferies.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, met plussen voor de Dow Jones index en S&P 500 en een verlies voor de Nasdaq.