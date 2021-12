Kroger verhoogt weer outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kroger heeft de omzet verder zien stijgen in het derde kwartaal en verhoogde opnieuw de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse supermarktketen. CFO Gary Millerchip wees in een toelichting nadrukkelijk op de aanhoudende behoefte van Amerikanen om thuis te eten in plaats van buiten de deur. "We denken dat we sterker uit de pandemie komen en goed gepositioneerd zijn om ook na 2021 te groeien." Kroger zag de omzet afgelopen kwartaal uitkomen op 31,9 miljard dollar. Dat is goed voor een identieke groei, exclusief brandstofverkoop, van 3,1 procent. In vergelijking tot dezelfde periode twee jaar geleden, steeg de omzet zelfs met 14,0 procent. Online verkocht Kroger tweemaal zoveel als twee jaar geleden. Per aandeel verdiende Kroger 0,64 dollar. Aangepast voor bijzondere posten was dit 0,78 dollar. Een jaar eerder was dit 0,71 dollar. Outlook Het supermarktbedrijf uit Cincinnati verwacht voor dit jaar een identieke omzetgroei van 13,7 tot 13,9 procent ten opzichte van twee jaar geleden. De oude outlook ging uit van een stijging van 12,6 tot 13,1 procent. Dat was ook al een opwaartse bijstelling van de 10,1 tot 11,6 procent groei waarop het supermarktbedrijf eerder rekende. Voor de aangepaste winst per aandeel gaat het bedrijf niet langer uit van 3,25 tot 3,35 dollar, maar van 3,40 tot 3,50 dollar per aandeel. Het aandeel Kroger noteerde donderdag 9,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

