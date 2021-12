OPEC+ handhaaft productie-afspraken voorlopig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OPEC en zijn bondgenoten zullen de productie in januari conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen, ondanks de zorgen over de mogelijke impact van de omikron-variant van het coronavirus. Dit is de uitkomst van de OPEC+ vergadering die donderdag werd gehouden. Hoewel OPEC+ niet direct ingrijpt, blijven ze wel "in zitting, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de pandemie en houden ze de markt nauwlettend in de gaten om onmiddellijke aanpassingen te doen indien nodig", zei de groep in een persbericht. Een vat WTI-olie daalde na de bekendmaking ruim 2 procent en kostte zo'n 64 dollar. Bron: ABM Financial News

