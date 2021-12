Square wordt Block Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Square heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf zijn naam gaat veranderen in Block. Dit maakte het techbedrijf in financiële dienstverlening bekend. "Block is een nieuwe naam, maar onze doelstelling van economische empowerment blijft hetzelfde. Het maakt niet uit hoe wij groeien of veranderen, wij zullen blijven bouwen aan hulpmiddelen voor het helpen verruimen van de toegang tot de economie", zei CEO Jack Dorsey in een toelichting. Onder Block vallen Square, Cash App, TIDAL, TBD54566975 en Spiral, voorheen bekend als Square Crypto. TBD54566975 is bezig met de bouw van een open ontwikkelaarsplatform om het gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot bitcoin- en andere blockchaintechnologieën zonder dat dit via een instantie hoeft te gaan. Er zullen geen organisatorische veranderingen optreden. De merknamen blijven behouden. Ook blijft het tickersymbool op de NYSE onveranderd SQ. Eerder deze week zei Dorsey op te stappen als CEO van Twitter. Bron: ABM Financial News

