Trump vist naar miljard voor sociaal media-app - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse oud-president Donald Trump probeert 1 miljard dollar los te peuteren voor zijn nieuwe social media-app, waar rijke families en hedge funds op kunnen intekenen voor een veelvoud van de waarde die de aandelen in oktober nog hadden. Dat meldt persbureau Reuters donderdag. Trump Media & Technology Group moet nog een social media app uitbrengen, maar kan nu al 293 miljoen dollar tegemoet zien als de beursgang via het beursvehikel Digital World Acquisition is afgerond. De beursgang waardeerde Trump Media op 875 miljoen dollar. Trump probeert nu voor nog eens 1 miljard dollar aan aandelen verkopen, tegen een waardering van het bedrijf op bijna 3 miljard dollar. Omdat het rijke investeerders zijn, zouden de voorwaarden niet publiek hoeven te worden gemaakt, meldde persbureau Bloomberg al eerder. De ruim verdrievoudigde waardering zou zijn gebaseerd op de koerssprong van het aandeel, dat na de beursgang massaal werd gekocht door Trump-aanhangers en daghandelaren. De poging tot kapitaalverhoging wijst erop dat Trump probeert te cashen op de markteuforie rond zijn startup, die vooralsnog vooral ambitieuze doelen heeft, maar nog weinig activiteiten heeft ontplooid. Bron: ABM Financial News

