Majorel betreedt Kroatische markt

(ABM FN-Dow Jones) Majorel Group heeft met de opening van een vestiging in Zagreb de Kroatische markt betreden. Dit maakte de callcenter-jointventure donderdag bekend. Conform eerdere mededeling herhaalde het bedrijf met een notering op de beurs van Euronext Amsterdam, dat het ook openingen van vestigingen in voorbereiding heeft in Ghana en Noord-Macedonië. Bron: ABM Financial News

