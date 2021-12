Beursblik: Barclays positief op Ebusco met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Barclays gaat beursnieuweling Ebusco volgen met een Overwogen advies en een koersdoel van 40,00 euro. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Britse bank. Ebusco is één van de belangrijkste fabrikanten van elektrische bussen in Europa en in een goede positie om te profiteren van de sterke structurele groei in elektrisch openbaar vervoer, aldus de analisten. Ebusco maakt een aantal van de meest concurrerende e-bussen in de markt. Zo is de 3.0 meer dan 30 procent lichter dan concurrenten en ligt het bereik meer dan 50 procent hoger. Barclays verwacht dat de omzet in vijf jaar tijd zal vertienvoudigen, met marges die stijgen van 27 procent vorig jaar naar 32 procent. De huidige waardering op 90 procent van de boekwaarde is daarom weinig veeleisend, volgens de bank. Verlieslatende rivalen worden al gewaardeerd op 150 procent. Het koersdoel van 40 euro, op basis van 1,5 keer de koerswinstverhouding bij de verwachte omzet voor 2025 is volgens Barclays daarom conservatief. Het aandeel Ebusco noteert donderdag 6,7 procent hoger op 26,15 euro. Bron: ABM Financial News

