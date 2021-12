Oostenrijkse bank99 neemt kantoor en klanten ING over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Oostenrijkse bank99 neemt het kantoor van ING in Wenen over, met meer dan 100.000 particuliere klanten en 230 medewerkers en producten. Dat maakte de bank donderdag bekend. De Oostenrijkse bank groeit daarmee tot 320 medewerkers, die straks gaan werken in het huidige ING-kantoor in Wenen. Bank99 wil straks de "menselijkste digitale bank van Oostenrijk" zijn. Vanaf de zomer zou de migratie van systemen afgerond moeten zijn. Bank99 is een dochterbedrijf van Österreichischen Post en Schelhammer Capital Bank en is actief sinds 2000. ING meldde in maart dat de consumentenafdeling in Oostenrijk mogelijk zou worden verkocht. Er waren meer dan 550.000 klanten, maar daarvan was slechtys 10 provent "primaire klant." Ook Tsjechië werd verlaten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.