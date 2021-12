Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, nadat woensdagavond op Wall Street relatief stevig werd gereageerd op het eerste Amerikaanse omikrongeval.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een daling van 1,0 procent op 466 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 1,1 procent naar 15.301,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,7 procent met een stand van 6.836,16 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,6 procent naar 7.128,82 punten.

"De Europese beurzen moeten nog wat inhalen van het verlies van gisteravond op Wall Street", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Wall Street wist woensdag de winsten niet vast te houden en sloot aanzienlijk lager, nadat bleek dat de eerste besmetting met de omikronvariant van het coronavirus in de Verenigde Staten is geconstateerd bij iemand die op 22 november terugkeerde van een trip naar Zuid-Afrika.

"Onzekerheid over de effecten van de nieuwe virusvariant blijft het sentiment domineren en leidt tot grote fluctuaties op de financiële markten", aldus analisten van SEB.

Maar volgens Wiersma hielp het ook niet dat Fed-voorzitter Jerome Powell, net als dinsdag, in zijn optreden voor het Amerikaanse Congres erop hintte dat de centrale bank de geldkraan sneller wil dichtdraaien.

De werkloosheid in de eurozone kwam in oktober uit op 7,3 procent tegen 7,4 een maand eerder. De producentenprijzen van de muntunie liepen in oktober op jaarbasis met 21,9 procent op, waar in september al een stijging van 16,1 procent was gemeld.

Voor de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten ligt de verwachting op 240.000 aanvragen, waar een week eerder met 199.000 het laagste punt sinds 15 november 1969 werd bereikt.

Olie noteerde donderdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,9 procent in het groen op 66,81 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 70,08 dollar werd betaald, een stijging van 1,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1337. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1312 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1311 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Bestuurders Will Shu en Adam Miller van Deliveroo verkopen een deel van hun aandelen in de maaltijdbezorger om hun belastingen te kunnen betalen. Dit maakte Deliveroo woensdagavond bekend. De koers van het aandeel noteerde een verlies van 5,8 procent.

Het Duitse industrieel conglomeraat Thyssenkrupp heeft voor de middellange termijn zijn doelstellingen vastgesteld in aansluiting op de lopende herstructureringen. Het bedrijf streeft op middellange termijn naar een aangepaste EBIT-marge van 4 tot 6 procent. Het aandeel noteerde 1,5 procent lager in koers.

Novartis verwacht dat de omzet op de middellange termijn blijft groeien, vooral dankzij de geneesmiddelen die nu op de markt zijn, terwijl er nog diverse nieuwe middelen voor 2026 goedgekeurd kunnen worden. De koers van het aandeel Novartis noteerde 1,1 procent lager.

Ryanair heeft in november fors meer passagiers vervoerd. De koers van het aandeel noteerde 0,2 procent in de min.

Parijs en Frankfurt kenden overwegende rode koersenborden met in Parijs vooral koersverlies voor het aandeel STMicroelectronics van 4,4 procent, nadat persbureau Bloomberg aangaf dat Apple vraagvermindering ervaart. Het aandeel Danone was de sterkste stijger met een koerswinst van 1,4 procent.

In Frankfurt was de koers van het aandeel Infineon, een sectorgenoot van STMicroelectronics, de klos met een verlies van 3,4 procent. In Amsterdam daalde het aandeel ASML 4,6 procent in koers en in Brussel verloor de koers van het aandeel Melexis 3,4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P 500-index daalde woensdag met 1,2 procent tot 4.513,04 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,3 procent inleverde op 34.022,04 punten. Techbeurs Nasdaq ging met 1,8 procent onderuit op 15.254,05 punten.