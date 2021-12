Valuta: euro stabiel boven 1,13 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag stabiel boven de 1,13 in een markt die voorlopig vrede heeft met wat nu bekend is op monetair en economisch vlak. "De aandacht gaat deze week uit naar de Amerikaanse banendata over november", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutaboker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Wat we tot nog toe hebben gezien geeft de indruk dat de economie van de Verenigde Staten zich voorspoedig ontwikkelt. Wij verwachten niet dat de wekelijkse steunaanvragen van vandaag daar verandering in gaan brengen, waarmee de euro zich naar verwachting binnen een smalle bandbreedte beweegt", aldus Van der Meer. Van der Meer schat in dat de munt nog wel in beweging kan komen na een vraag- en antwoordsessie met de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde vrijdag. Het Japanse consumentenvertrouwen bleef in november stabiel. De werkloosheid in de eurozone kwam in oktober uit op 7,3 procent tegen 7,4 een maand eerder. De producentenprijzen van de muntunie liepen in oktober op jaarbasis met 21,9 procent op, waar in september al een stijging van deze prijzen met 16,1 procent was gemeld. Voor de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten ligt de verwachting nu op 240.000 aanvragen, waar een week eerder met 199.000 het laagste punt sinds 15 november 1969. De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,1331 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8510 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,3 procent tot 1,3311 dollar. Bron: ABM Financial News

