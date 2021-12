Beursblik: UBS haalt Aegon van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) UBS is positiever geworden over Aegon en haalt het aandeel van de verzekeraar van de verkooplijst, omdat de koers kan verrassen, terwijl ASR van de kooplijst afgaat en NN Group daarop blijft staan met een hoger koersdoel. Dat blijkt donderdag uit een sectorrapport van de Zwitserse bank. De verzekeraars uit de Benelux blijven aantrekkelijk qua dividend met een rendement inclusief aandeleninkopen van zo'n 8 procent. De voorkeur blijft uitgaan naar NN Group omdat de autonome groei en overnames een groei mogelijk maken tegen relatief lage kapitaalkosten, omdat de gevoeligheden van de balans goed beheerst worden. De adviesverlaging van ASR volgt nadat de consensus positiever werd over de verwachte hoeveelheid te genereren kapitaal. Aegon boekte goede progressie op zijn strategiedoelen in de afgelopen 12 maanden en biedt kansen op versnelling in de toekomst. Cruciaal voor het opwaartse potentieel is de verbetering van de balans, door het risicovoller herbeleggen, kosten besparen, herverzekering van langlevenrisico's en overnames en desinvesteringen. De laatste twee factoren spelen vooral bij NN Group en Aegon. Het advies voor Aegon ging omhoog van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel van 2,85 naar 2,95 euro.

Bij ASR gaat het advies omlaag van Kopen naar Neutraal en het koersdoel van 39,20 naar 39,00 euro. Voor Ageas daalt het koersdoel van 46,50 naar 45,70 en blijft het advies Neutraal. Voor NN Group blijft het koopadvies staan en stijgt het koersdoel van 44,00 naar 49,80 euro. Bron: ABM Financial News

