Producentenprijzen eurozone stijgen opnieuw harder

Zelfs de kerninflatie is al 8.9%, niet dat we alles tussen de 8.9% en 21.9% niet keihard voelen maar daar gaat de ecb sowieso aan voorbij.



Maar zolang de bedrijven dit maar netjes kunnen doorprijzen en de winsten enorm zien toenemen en de loonslaven er nauwelijks iets bij krijgen vindt de ECB die andere 8.9% ook prima.



Want dan is er geen spiraal en is het tijdelijk, volgens de ECB.



De massa wordt dus financieel verdampt en de rijken worden nog rijker, alles wordt nog schever.



En de ECB is zelf de oorzaak want M3 stijgt gigantisch en die toename van de geldhoeveelheid die ook nog eens in toenemende mate stiller wn stiller staat bij de rijken moet ergens in.....



Fantastisch.



Nog meer kop in het zand ECB, nog langer uitstellen want nu is er Omikron dus ga vooral door met nog langer compleet zinloos opkopen van alles wat alleen maar nog sneller het geld laat stromen van de massa naar de elite, daar is het toch ook om te doen, wie zet anders ook juist deze poppetjes daar neer.



De enige andere uitleg zou zijn dat de toppertjes van de ECB heel dom zijn..... dus ze doen het opzettelijk.