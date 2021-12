AEX opnieuw onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend flink lager, nadat er eerder in de week ook al forse verliezen op de borden stonden. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,1 procent tot 781,66 punten. "De Europese beurzen moeten nog wat inhalen van het verlies van gisteravond op Wall Street", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Wall Street wist woensdag de winsten niet vast te houden en sloot aanzienlijk lager, nadat bleek dat de eerste besmetting met de omikronvariant van het coronavirus in de Verenigde Staten is geconstateerd bij iemand die op 22 november terugkeerde van een trip naar Zuid-Afrika. Volgens Wiersma hielp het ook niet dat Fed-voorzitter Jerome Powell, net als dinsdag, in zijn uiteenzetting voor het Amerikaanse Congres erop hintte dat de centrale bank de geldkraan sneller wil dichtdraaien. "Onzekerheid over de effecten van de nieuwe virusvariant blijft het sentiment domineren en leidt tot grote fluctuaties op de financiële markten", aldus analisten van SEB. Analisten van IG noemden de heftige reacties op de koersdip van woensdag overtrokken. Een dergelijke volatiliteit is "niet abnormaal", aldus IG. "Soms zakt de beurs met 2 procent, dat hoort erbij. Vooralsnog is het december en dat is vaak een goede beursmaand." IG stelde dat de AEX sinds het jaar 2000 gemiddeld 1,6 procent rendement optekent in de maand december. "Ruim een kwart van het rendement van een gemiddeld kalenderjaar." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1325. De olieprijzen liepen met 2,5 procent op. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen noteerden Royal Dutch Shell en ArcelorMittal, nipt in het groen. De chippers ASML en Besi waren de grootste dalers met verliezen tot 5,5 procent. Just Eat Takeaway.com daalde met 3,4 procent. In de AMX daalde Aalberts 1,4 procent na het formuleren van doelstellingen in aanloop naar een beleggersdag. Desondanks bleken analisten overwegend te spreken over de doelen. Flow Traders won ruim 0,8 procent. Inpost leverde 2,9 procent in. In de AScX verloren TomTom en CM.COM meer dan 1,5 procent. Het lokaal genoteerde Ebusco schoot met 8,4 procent omhoog na koopadviezen van ING en Jefferies. Bron: ABM Financial News

