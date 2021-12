Beursblik: Aalberts verrast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley verwacht een positieve reactie van analisten en beleggers op de strategie-update van Aalberts, dat met zijn doelstellingen voor de komende vijf jaar de verwachtingen duidelijk heeft overtroffen. De focus op autonome groei is bemoedigend en het doel van 4 tot 6 procent omzetgroei voor de komende jaren ligt boven de verwachting van Morgan Stanley zelf van gemiddeld 3,5 procent. Ook het margedoel van 16 tot 18 procent is hoger dan de 15 procent waar Morgan Stanley op rekent voor 2025. Belangrijker is de toezegging van Aalberts om het bedrijf verder te stroomlijnen door desinvesteringen en consolidatie. Analist Aurelio Calderon Tejedor verwacht daarom dat de winstverwachtingen met 5 tot 10 procent zullen worden verhoogd en dat de aandelen het beter gaan doen dan de markt, hoewel ze de afgelopen maand al 15 procent beter waren. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies en koersdoel van 56,00 euro. Aalberts noteerde donderdag licht lager op 54,86 euro. Bron: ABM Financial News

